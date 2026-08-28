Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации в период с 22 по 28 августа

За неделю с 22 по 28 августа российские военные нанесли массированный и 12 групповых ударов. Цели — военная, металлургическая и нефтеперерабатывающая промышленность Украины, логистические центры, аэродромы, цеха по производству беспилотников, склады боеприпасов и горючего.