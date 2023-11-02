МИД Украины потребовал у Анкары объяснить визит делегации из Ялты в Турцию

Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко, ведомство потребовало от Турции объяснений по поводу участия российской делегации из Ялты в заседании международной организации «Объединенные города и местные власти».
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