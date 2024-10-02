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Tasnim: Иран нанес ракетный удар по авиабазе Неватим на юге Израиля

Tasnim: Иран нанес ракетный удар по авиабазе Неватим на юге Израиля

Иран нанес ракетный удар по авиабазе Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля Неватим на юге страны. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim в Telegram-канале.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Яврейцам пора валить в Египет, в рабство, откуда, собственно, эти &quot;богоизбратцы&quot;-христопродавцы расползлись по всему миру. Палестина, Ливан, Иран, Йемен должны сломать хребет кагтавым.
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17 час.
Виктор Тимошевский
Если будут действовать сплоченно,а не в разнобой,давая возможность израильтянам перегруппироваться и собраться с силами.
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16 час.

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