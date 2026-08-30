Шуваев: ВСУ нанесли удар по Белгороду, на местах прилетов есть возгорания

ВСУ нанесли удар по Белгороду, на местах прилетов боеприпасов возникли пожары, туда выехали экстренные службы, сообщил губернатор Александр Шуваев.
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