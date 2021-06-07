Трагическое ДТП: под Санкт-Петербургом погибла Народная артистка РФ Римма Волкова Лидия ГубинаВечером 6 июня 2021 года в Ломоносовском районе Ленинградской области, между Воронино и деревней Лопухинка, вследствие лобового столконовения автомобилей Peugeot и Datsun случилось смертельное ДТП, в котором погибли три человека: 60-летний мужчина, 69-летняя женщина, еще одна – 80-летняя женщина оказалась певицей, бывшей солисткой Мариинского театра, Народной артисткой России Риммой Волковой.
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