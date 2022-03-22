Банк России вводит ограничения на эквайринговые комиссии с 18 апреля

Банк России вводит ограничения на эквайринговые комиссии. Их максимальное значение на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года установлено на уровне 1% для компаний, продающих социально значимые товары или услуги, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Банк России вводит ограничения на эквайринговые комиссии. Их максимальное значение на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года установлено на уровне 1% для компаний, продающих социально значимые товары или услуги, сообщается на сайте ЦБ РФ.
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