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Банк России вводит ограничения на эквайринговые комиссии с 18 апреля

Банк России вводит ограничения на эквайринговые комиссии с 18 апреля

Банк России вводит ограничения на эквайринговые комиссии. Их максимальное значение на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года установлено на уровне 1% для компаний, продающих социально значимые товары или услуги, сообщается на сайте ЦБ РФ.

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