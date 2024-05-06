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Военное обозрение

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Ограниченный бюджет и проблемы ВВС США

Ограниченный бюджет и проблемы ВВС США

В США начинается работа над новым военным бюджетом. В следующем году вновь планируется сдерживать рост расходов, что может привести к различным затруднениям в разных направлениях.

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