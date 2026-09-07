Дмитровец
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Дмитровец

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Юные собаководы из Дмитровского научатся правильно общаться со своими питомцами

Хотите, чтобы прогулки с собакой приносили радость, а не стресс? В Москве запускается отличная инициатива для юных владельцев собак — «Школа кинолога».

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