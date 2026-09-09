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Иностранец представился полицейским, избил москвичку и надругался над ней

Иностранец представился полицейским, избил москвичку и надругался над ней

РЕН ТВ В Москве задержали иностранца, напавшего на молодую женщину на северо-западе города. Подробности инцидента 9 сентября раскрыли в столичном СК.

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