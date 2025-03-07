Трамп: "Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение.
Что означают угрозы Трампа в адрес России?
Комментарии
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Александр Симаков
Ага, Трамп обломался с Украиной, (гранаты не той системы оказались) и решил показать своему электорату, какой он грозный и установить мир на Украине, запугав Россию новыми санкциями. Чем дальше, тем смешнее. И сам Трамп, и все его "потуги".
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