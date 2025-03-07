Что означают угрозы Трампа в адрес России?

Александр Симаков

Ага, Трамп обломался с Украиной, (гранаты не той системы оказались) и решил показать своему электорату, какой он грозный и установить мир на Украине, запугав Россию новыми санкциями. Чем дальше, тем смешнее. И сам Трамп, и все его "потуги".