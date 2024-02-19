Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Челябинске мужчина разгромил мемориал Навальному* и выбросил цветы в мусорку

В Челябинске мужчина разгромил мемориал Навальному* и выбросил цветы в мусорку

БлокнотРУ 16 февраля Алексей Навальный* скончался в ИК-3 «Полярный волк» в посёлке Харп.

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Комментарии
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Ксения Фотина
Правильный поступок с подобными не разрешенными, стихийными поминовениями экс.сидельца, который официально признан и экстремистом, и террористом. К тому же, публично обнажать себя приверженцами такого образа жизненного кредо не только не умно, но и опасно в то время, когда  Россия бьется с оголтелым сатанизмом не только на Украине. Не за понюх табака, а позолоченными из-за бугра ручками исполнители возложения цветов и использование мест памяти невинно обвиненным и погибшим в 37-м гг., корячатся, устраивая такие виды траура. Печаль должна быть скромной и в рамках своих сектантских посиделок. Даже если их ( сект Навального) ещё предостаточно в стране. И искренне просить Небеса о прощении грехов и помиловании. Пора бы уже помнить и об этом, как и помнить, что по жизни  А.Н. был все-таки и патологическим лжецом, и откровенным предателем. Достаточно вспомнить его видео о &quot;дворце&quot; В. Путина, над которым посмеялся сам враг рода человеческого, подловив его с флагом, вывешенного на этом дворце, который оказался  совсем не российским. А  распиаренная трогательная забота бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель со товарищи, по указке  Вашингтона героически спасающие &quot;отравленное&quot; тело  борца с коррупцией, а по сути оперативно скрывающие истинные признаки &quot;недуга&quot; друга Запада?! Понятно, что кончина общественника и бузотера только на руку США и геойропе. Обыкновенный банальный повод. И здесь нельзя не сказать, что покойного, его душу в этом плане искренне жаль.
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