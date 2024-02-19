В Челябинске мужчина разгромил мемориал Навальному* и выбросил цветы в мусорку

Ксения Фотина

Правильный поступок с подобными не разрешенными, стихийными поминовениями экс.сидельца, который официально признан и экстремистом, и террористом. К тому же, публично обнажать себя приверженцами такого образа жизненного кредо не только не умно, но и опасно в то время, когда Россия бьется с оголтелым сатанизмом не только на Украине. Не за понюх табака, а позолоченными из-за бугра ручками исполнители возложения цветов и использование мест памяти невинно обвиненным и погибшим в 37-м гг., корячатся, устраивая такие виды траура. Печаль должна быть скромной и в рамках своих сектантских посиделок. Даже если их ( сект Навального) ещё предостаточно в стране. И искренне просить Небеса о прощении грехов и помиловании. Пора бы уже помнить и об этом, как и помнить, что по жизни А.Н. был все-таки и патологическим лжецом, и откровенным предателем. Достаточно вспомнить его видео о "дворце" В. Путина, над которым посмеялся сам враг рода человеческого, подловив его с флагом, вывешенного на этом дворце, который оказался совсем не российским. А распиаренная трогательная забота бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель со товарищи, по указке Вашингтона героически спасающие "отравленное" тело борца с коррупцией, а по сути оперативно скрывающие истинные признаки "недуга" друга Запада?! Понятно, что кончина общественника и бузотера только на руку США и геойропе. Обыкновенный банальный повод. И здесь нельзя не сказать, что покойного, его душу в этом плане искренне жаль.