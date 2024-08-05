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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радулов о прошлом сезоне: «Не получилось ни у «Ак Барса», ни у меня. Не хотелось уходить на такой ноте. Но меня просто не продлили»

«Честно, в какой-то момент мы рассматривали дальний вариант, но если говорить начистоту, то я до последнего момента не начинал никаких переговоров ни с кем, меня все устраивало в «Ак Барсе».

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