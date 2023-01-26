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«Реал» выиграл у «Атлетико» 7 из 11 последних матчей и проиграл лишь раз

«Атлетико» добился лишь одной победы над «Реалом» за последние 11 матчей. Команда Диего Симеоне уступила в мадридском дерби в четвертьфинале Кубка Испании со счетом 1:3.

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