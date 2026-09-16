The Art Newspaper Russia: Новая Третьяковка закроется на 5 лет в 2027

Весной 2027 года здание Новой Третьяковки на Крымском Валу закроется на реконструкцию, которая по плану займет до пяти лет.
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