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Царьград

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The Art Newspaper Russia: Новая Третьяковка закроется на 5 лет в 2027

The Art Newspaper Russia: Новая Третьяковка закроется на 5 лет в 2027

Весной 2027 года здание Новой Третьяковки на Крымском Валу закроется на реконструкцию, которая по плану займет до пяти лет.

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