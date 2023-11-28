Какой разврат! Лазарева засняли с неизвестной девицей

Поклонники не ожидали от певца такого. Сергей Лазарев соцсетиСергея Лазарева все привыкли считать примерным отцом, воспитывающим двоих детей, и скромным артистом, который, в отличие от коллег по цеху, очень редко ввязывается в скандалы и привлекает к себе внимание.