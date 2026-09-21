США предложили Китаю экстренно сообщать об опасных инцидентах с ИИ

Вашингтон хочет создать прямой канал связи для случаев с неконтролируемыми ИИ-агентами, атаками и угрозами национальной безопасности США предложили Китаю создать механизм уведомления об инцидентах с искусственным интеллектом, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.
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