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Русский Днепропетровск

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Расстрелы мирных людей: Наемники истребляют на захваченной ВСУшниками Курской земле всех, кто попадается под руку

Ирина Мишина 22 августа 2024 г., 13:02   Желание Зеленского удержать занятые русские земли до выборов в США — пустые мечты В Курской области — в части, ныне оккупированной ВСУ — продолжается эвакуация мирного населения.

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