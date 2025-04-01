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Врачи достали из легкого мужчины металлический колокольчик

Врачи достали из легкого мужчины металлический колокольчик

Уральские медики впервые за свою практику извлекли из легкого металлический колокольчик. Изделие с гравировкой «1975» плотно осело в промежуточном бронхе и вызывало у пациента, 40-летнего мужчины, периодические приступы удушья.

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