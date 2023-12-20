Глава Ямала Артюхов оценил обновленный военкомат в Лабытнанги

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оценил капремонт и модернизацию в здании военкомата Лабытнанги. Глава арктического региона дал положительную оценку проделанной работе, сообщила руководитель администрации города Марина Трескова.
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