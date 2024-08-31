Концерт SHAMANа на Дне Ставрополя потребовали отменить из-за неадекватного гонорара

Помимо 15 млн рублей за концерт потребуется еще 4,6 млн на расходы певца и его команды Жители Ставрополья потребовали отменить концерт SHAMANа из-за неадекватного гонорара, который выделили через региональный бюджет, пишет Telegram-канал "Плохие новости 18+".