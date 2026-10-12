Новый Уренгой возглавил рейтинг городов по достатку жителей

В рейтинге российских городов по соотношению среднего чистого заработка и стоимости фиксированного потребительского набора за первую половину 2026 года Новороссийск с показателем 3,48 и зарплатой 96,4 тыс.
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