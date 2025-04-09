Индексация пенсий россиян, скорее всего, будет превышать уровень инфляции с 2026 года. Это обеспечит сохранение покупательной способности пенсий с учетом роста цен на продукты, лекарства и коммунальные услуги, заявила "Газете.
Экономист Лебедева: рост пенсий превысит инфляцию в 2026 и 2027 годах
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А реальная инфляция вам точно известна? Не дай бог пенсионеры ещё и в прибыли пребудут? А не этих ли пенсионеров в 90-х выкинули на улицу? Не глава государства уничтожил промышленность? Где брать эти ваши коэффициенты? Почему пенсии начисляются через Фонды? А писатель в курсе, что фиксированная пенсия составляет - 4774 ₽ 10 копеек??? Позорище!
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