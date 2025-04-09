Экономист Лебедева: рост пенсий превысит инфляцию в 2026 и 2027 годах

EV

Evgeni Velesik

А реальная инфляция вам точно известна? Не дай бог пенсионеры ещё и в прибыли пребудут? А не этих ли пенсионеров в 90-х выкинули на улицу? Не глава государства уничтожил промышленность? Где брать эти ваши коэффициенты? Почему пенсии начисляются через Фонды? А писатель в курсе, что фиксированная пенсия составляет - 4774 ₽ 10 копеек??? Позорище!