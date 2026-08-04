Политика как он...
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Политика как она есть

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Пока вы спали: санкции США против Минобороны РФ и угроза России и Китая для Японии

Пока вы спали: санкции США против Минобороны РФ и угроза России и Китая для Японии

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Им надо что то демонстрировать, вот они и демонстрируют санкции. Против сильных и независимых больше ни чего не могут...  Но так вечно продолжаться не может.
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1 м.
юрий протасов
Сильная и независимая страна, это богатая страна с развитой промышленностью и передовыми технологиями, которые быстро внедряются. Богатая, чтобы иметь мощную армию и покупать правительства всех других бедных стран. Я вижу только Америку и Китай. Посмотрите внимательно. Остальные только щеки надувают.
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1 м.
Вадим Лебедев
Нет, всё не так.  Россия, Индия, Китай, США - разные, но по своему сильные и независимые. Всё что вы перечислили у стран есть.  А ваш намёк понятен.
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1 м.