Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Пока вы спали: санкции США против Минобороны РФ и угроза России и Китая для Японии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Лебедев
Им надо что то демонстрировать, вот они и демонстрируют санкции. Против сильных и независимых больше ни чего не могут... Но так вечно продолжаться не может.
Ответить
1 м.
юрий протасов
Сильная и независимая страна, это богатая страна с развитой промышленностью и передовыми технологиями, которые быстро внедряются. Богатая, чтобы иметь мощную армию и покупать правительства всех других бедных стран. Я вижу только Америку и Китай. Посмотрите внимательно. Остальные только щеки надувают.
Ответить
1 м.
Вадим Лебедев
Нет, всё не так. Россия, Индия, Китай, США - разные, но по своему сильные и независимые. Всё что вы перечислили у стран есть. А ваш намёк понятен.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии