Пока вы спали: санкции США против Минобороны РФ и угроза России и Китая для Японии

Вадим Лебедев Им надо что то демонстрировать, вот они и демонстрируют санкции. Против сильных и независимых больше ни чего не могут... Но так вечно продолжаться не может.

юрий протасов Сильная и независимая страна, это богатая страна с развитой промышленностью и передовыми технологиями, которые быстро внедряются. Богатая, чтобы иметь мощную армию и покупать правительства всех других бедных стран. Я вижу только Америку и Китай. Посмотрите внимательно. Остальные только щеки надувают.