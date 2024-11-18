Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Команда Трампа не стала комментировать разрешение бить ATACMS вглубь РФ

Команда Трампа не стала комментировать разрешение бить ATACMS вглубь РФ

Команда избранного президента США ДональдаТрампа отказалась комментировать сообщения о том, что действующий глава государства Джо Байден разрешил киевскому режиму наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь России.

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