Команда избранного президента США ДональдаТрампа отказалась комментировать сообщения о том, что действующий глава государства Джо Байден разрешил киевскому режиму наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии