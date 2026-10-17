В каком-то из бесчисленных интервью просроченный вновь заявил о том, что они «не торгуют землёй». Тем самым обозначив отказ от принятия географических, политических и любых других реалий «на земле».
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