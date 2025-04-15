Школу в Карелии отправили на карантин из-за вспышки внебольничной пневмонии и гриппа

В Сегеже ввели карантин в школе №5. С 14 по 24 апреля в МКОУ СОШ №5 города Сегежа приостановлен очный учебный процесс в связи с ростом заболеваемости внебольничной пневмонией и гриппом среди учащихся и персонала.