Благовещение в 2024 году: тайны и запреты важнейшего праздника

Празднование связано с днем, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о ее предназначении Алена Светунькова Православная церковь 7 апреля отмечает величайший праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы.
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