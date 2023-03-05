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Дана Уайт: «Нет никаких сомнений, что Джонс – величайший боец всех времен»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Джона Джонса над Сирилом Ганом. «Давайте просто скажем так, нет никаких сомнений в том, что Джон Джонс особенный.

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