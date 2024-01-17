Есть шанс: суд рассмотрит жалобу петербуржцев на застройку сквера на Науки

Владимир Козлов

Проблема с вырубкой деревьев не только в Калининском районе. В Московском районе вдоль Пулковского шоссе уже вырубили много деревьев и, похоже, на этом останавливаться не собираются. А ведь деревья очищают воздух и насыщают его кислородом. В районах где много деревьев в жару температура воздуха на несколько градусов ниже. Это было доказано учёными. Возможно что кто-то очень хорошо заплатил за это.