"Мы недооценили русских": НАТО боится России, британцы не пролезают в подлодки, а в США считают "Абрамсы"

ВМ

Владимир Минаков

Вольнонаёмных с двумя детьми на работу в в/ч за рубеж не брали - даже если местный военком по блату пропускал, то потом Москва отсеивала... Это у офицеров было допустимо - у них приказ на передислокацию, хоть в Магадан, хоть в ГДР, с семьёй и чемоданом - к новому месту службы...Знакомый комполка так и говорил: " Мода пошла согласовывать с офицерами место их их нового назначения и места службы...Раньше такой вольности не допускали..." Это - уже при "пятнистом" было...