Страны НАТО психологически и физически не готовы к большой континентальной войне, которую сами себе пророчат.
"Мы недооценили русских": НАТО боится России, британцы не пролезают в подлодки, а в США считают "Абрамсы"
Комментарии
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Сергей Лобачев
Нахрена бы он Вам нужен? Потом кормить их.
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2 час.
ВМ
Владимир Минаков
Вольнонаёмных с двумя детьми на работу в в/ч за рубеж не брали - даже если местный военком по блату пропускал, то потом Москва отсеивала... Это у офицеров было допустимо - у них приказ на передислокацию, хоть в Магадан, хоть в ГДР, с семьёй и чемоданом - к новому месту службы...Знакомый комполка так и говорил: " Мода пошла согласовывать с офицерами место их их нового назначения и места службы...Раньше такой вольности не допускали..." Это - уже при "пятнистом" было...
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1 час.
Мария Беликова
Так брать, чтобы духу от них не осталось.
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1 час.
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