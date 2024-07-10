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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Игра Мбаппе на Евро — не провал. Многое зависит от фарта»

Александр Мостовой: «Игра Мбаппе на Евро — не провал. Многое зависит от фарта»

В 5 матчах турнира на счету форварда сборной Франции 1 гол и 1 ассист. «Как по мне, игра Мбаппе на Евро — не провал.

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