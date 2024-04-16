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Если водитель не согласен с протоколом ГИБДД: что делать

Если водитель не согласен с протоколом ГИБДД: что делать

Часто читатели просят пояснить, что им делать в случае, если в отношении них составлен административный протокол, как его обжаловать, поэтому сегодня в данной статье мы постараемся ответить на поставленный вопрос.

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Сергей Seregin
Безграмотный засранец! (тся) и (ться) дети знают уже в четвёртом классе. 😀
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