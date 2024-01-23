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Тренер Тарасова заявила, что Туктамышева сделала косую лялю на тройном флипе

Тренер Тарасова заявила, что Туктамышева сделала косую лялю на тройном флипе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась размышлениями о выступлении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по прыжкам, в ходе командного турнира которого фигуристка попыталась исполнить тройные лутц и флип.

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