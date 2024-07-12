Избранный президент Ирана высказался о России, Китае и США

Новый президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в пятницу, 12 июля, в своем «послании миру» заявил, что продолжит уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Россией, а США должны «раз и навсегда» понять – реагировать на их давление никто не собирается, – сообщает газета Tehran Times.