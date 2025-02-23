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Маск опроверг сообщение Reuters об обсуждении отключения Украины от Starlink

Маск опроверг сообщение Reuters об обсуждении отключения Украины от Starlink

Предприниматель, руководитель департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Илон Маск опроверг сообщение агентства Reuters об обсуждении отключения Украины от системы спутникового интернета Starlink.

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