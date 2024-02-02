Самые сексуальные знаменитые женщины России по версии журнала «Maxim» - (Часть 3)

Продолжение , начало , часть 1 ЗДЕСЬ , часть 2 ЗДЕСЬ , 50 место - Алина Артц Место в рейтинге читателей: 3 Место в рейтинге жюри: 91 Эксперты не оценили творческих успехов Алины за этот год и поставили ее участие в сотне MAXIM под угрозу.