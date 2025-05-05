Суд вынес решение в споре сыновей Жириновского с его племянницами о содержании родственниц

Разбирательство длилось больше двух лет.Суд отклонил иск родственниц политика Владимира Жириновского Елены Листопадовой и Натальи Соколовой, направленные против его сыновей Давида Гарсии (Игоря Лебедева) и Олега Эйдельштейна, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.