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Инвестор Виноградов: к 2030 году около 30% сотрудников в России сократят из-за ИИ

Инвестор Виноградов: к 2030 году около 30% сотрудников в России сократят из-за ИИ

Распространение искусственного интеллекта к 2030 году может привести к сокращению около 30% сотрудников в профессиях, построенных на выполнении типовых и алгоритмизированных задач.

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