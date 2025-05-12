Германия готовится взять реванш за 1945-й: Всё записано в "Белой книге"

Немцы в шоке. Их страна, развязавшая две мировые войны, готовится стать зачинателем третьей. И об этом фактически заявлено официально: СМИ уже трубят вовсю о том, что именно ФРГ будет тем "оплотом европейской демократии", которому предстоит "поставить на место" Россию.
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