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НБА. Плей-офф. «Индиана» сыграет с «Нью-Йорком», «Миннесота» примет «Денвер»

«Индиана» постарается сравнять счет в серии с «Нью-Йорком» (1-2). «Миннесота» попробует не допустить окончательного перелома в серии с «Денвером» (2-1).

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