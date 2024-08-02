В Чехии на поле археологи нашли клад 

На поле в Чехии археологи во время плановых исследований нашли клад артефактов бронзового века. Бронзовые предметы, среди которых восемь нарукавных колец, две булавки, восемь топоров и одно наконечное копье, были найдены вблизи города Будине-над-Огржи, который находится в 56 километрах к северо-западу от столицы Чехии Праги.