Переписку в Telegram признали полноценным доказательством займа в суде. Мужчина попросил у знакомого 365 тысяч рублей и в чате пообещал вернуть деньги с процентами, но долг так и не отдал.
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