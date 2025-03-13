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«Ростелеком» предлагает рязанцам пройти цифровой тест-драйв

«Ростелеком» предлагает рязанцам пройти цифровой тест-драйв

В пакетное предложение входят услуги домашнего интернета, мобильной связи, облачного видеонаблюдения, а также онлайн-кинотеатра Wink«Ростелеком» предлагает бесплатно подключить цифровые сервисы тарифа «Тест-драйв».

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