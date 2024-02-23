Руководитель РГУ Игорь Мурог поздравил жителей Рязанской области с 23 февраля

Руководитель вуза отметил, что эта дата обретает особый смысл сегодня, когда военнослужащие страны героически сражаются в зоне СВО, проявляя мужество и оберегая мирных граждан на исторических территориях России.
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