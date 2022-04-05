В Оренбургской области сотрудники ГИБДД совместно с родительским патрулем проверили, как школьники соблюдают Правила дорожного движения

В первый день после весенних каникул сотрудники ГИБДД совместно с родительским патрулем СОШ № 3 г. Соль-Илецка проверили, как школьники по дороге в учебное заведение соблюдают Правила дорожного движения.
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