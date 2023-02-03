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    Раз уж зашла тема...
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    Автоматический перевод с вьетнамского на гагаузский? 😀Попробовал литье ...
  • Александр Твердохлебов
    так ничего конкртного и не сказал.?...Видит ли рыба леску

Именно Друкерман открыла всему миру его секреты, которые, конечно же, и до нее не были секретами, просто мало кто анализировал родительский подход с точки зрения национальности

Именно Друкерман открыла всему миру его секреты, которые, конечно же, и до нее не были секретами, просто мало кто анализировал родительский подход с точки зрения национальности

Памела Друкерман прославилась на весь родительский мир своей книжкой-бестселлером «Французские дети не плюются едой», в которой она, как американка, вышедшая замуж за француза, искренне удивлялась и восхищалась правилами французского воспитания.

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