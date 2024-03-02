В Минобороны Финляндии заявили, что не давали Киеву дальнобойное оружие

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что страна не устанавливала дополнительных ограничений на использование переданного Украине вооружения, поскольку не предоставляла Киеву дальнобойные системы вооружений, передает .
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