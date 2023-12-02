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«С кем он мне изменяет»: Лейсан Утяшева раскрыла неожиданный факт из жизни с Павлом Волей

«С кем он мне изменяет»: Лейсан Утяшева раскрыла неожиданный факт из жизни с Павлом Волей

Спортсменка Лейсан Утяшева снова заговорила об изменах в семье. Но в беседе с Георгием Лобушкиным на Toutube все-таки откровенно назвала «соперницу», которая может отнять все внимание ведущего Павла Воли.

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