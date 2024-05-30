Шелест о кронировании деревьев в Омске: Мне тоже не нравятся стволы деревьев, которые остаются. Но потом через год-два в принципе они приобретают более-менее хороший вид.
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Шелест о кронировании деревьев в Омске: Мне тоже не нравятся стволы деревьев, которые остаются. Но потом через год-два в принципе они приобретают более-менее хороший вид.