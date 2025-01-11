«Вашингтон» поместил Линдгрена в список травмированных и вызвал Шеппарда из АХЛ. У 29-летнего вратаря 15 побед в 23 матчах за «Херши»

Сообщается, что вратарь «Кэпиталс» Чарли Линдгрен помещен в список травмированных. В текущем сезоне 31-летний голкипер провел 21 матч, одержал 11 побед, отбивая в среднем 90% бросков при коэффициенте надежности 2,65.
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